Роспотребнадзор РТ готовит коллективный иск на кафе Eclair в Казани

Роспотребнадзор РТ готовит коллективный иск потерпевших в результате отравления в кафе Eclair на Кремлевской в Казани с 1 по 3 сентября. Тогда за врачебной помощью обратились 20 посетителей кафе, у восьмерых уже подтвержден сальмонеллез.

Экспертиза показала, что в соусе собственного приготовления были выявлены сальмонеллы, а в слабосоленом лососе, салате микст и яйце пашот - кишечные палочки.

Посетителям, которые также могли пострадать после похода в кафе, нужно обратиться в управление с заявлением и приложить копии материалов (сюда входят чеки, квитанции, назначение или заключение врача). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

Ранее сообщалось, что Eclair дал комментарий по поводу отравления. В нем было сказано, что причиной данного отравления являются сырые яйца. У повара была действующая медицинская книжка со всеми анализами.