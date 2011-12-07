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Роспотребнадзор РТ готовит коллективный иск на кафе Eclair в Казани

За врачебной помощью обратились 20 посетителей кафе, у восьмерых уже подтвержден сальмонеллез.

Роспотребнадзор РТ готовит коллективный иск потерпевших в результате отравления в кафе Eclair на Кремлевской в Казани с 1 по 3 сентября. Тогда за врачебной помощью обратились 20 посетителей кафе, у восьмерых уже подтвержден сальмонеллез. 

Экспертиза показала, что в соусе собственного приготовления были выявлены сальмонеллы, а в слабосоленом лососе, салате микст и яйце пашот - кишечные палочки. 

Посетителям, которые также могли пострадать после похода в кафе, нужно обратиться в управление с заявлением и приложить копии материалов (сюда входят чеки, квитанции, назначение или заключение врача). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

Ранее сообщалось, что Eclair дал комментарий по поводу отравления. В нем было сказано, что причиной данного отравления являются сырые яйца. У повара была действующая медицинская книжка со всеми анализами. 

КВ
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