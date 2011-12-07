В Казани арестовали Porsche за долг владельца перед знакомым

В Казани арестовали Porsche Macan за долг владельца перед знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП РФ по РТ.

Мужчина взял взаймы 205 тыс. рублей у своего приятеля и не торопился возвращать, поэтому взыскатель обратился к судебным приставам. Сотрудники службы установили, что должник не хранит деньги в банке, но у него есть дорогая иномарка Porsche. Машину обнаружили с помощью приложения «Мобильный розыск» во дворе, где проживал владелец, отметили в службе.

У владельца есть 10 дней, чтобы выплатить долг. Если он рассчитается с приятелем, его машину продадут, а средства отправят на погашение долга.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что у жителя Казани за долги в 40 тыс. рублей арестовали BMW.