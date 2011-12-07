В Казани раскрыто убийство криминального авторитета 20-летней давности

В Республике Татарстан задержан лидер группировки по подозрению в убийстве члена другой. Об этом сообщается на официальном сайте МВД по Республике Татарстан.

Осенью 2001 года жительница Чебоксар подала заявление в полицию о пропаже сожителя. Она рассказала, что мужчина уехал с двумя знакомыми в Казань и не вернулся.

Был объявлен розыск. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пропавший являлся криминальным авторитетом и входил в ОПГ «Ново-Южновские» Чебоксар.

По данным следствия, в сентябре 2001 года у пропавшего образовались недопонимания с участниками казанского ОПГ «Перваки». Чтобы решить с ними все вопросы, разыскиваемый попросил помощь у одного из лидеров другой казанской группировки — «Борисовских». За дело они решили все вместе выпить, но мужчина во время распития спиртных напитков стал резко отзываться в адрес новых знакомых — он сомневался в их силах против «Перваков».

Мужчины начали конфликтовать, из-за чего казанцы избили чебоксарца. Затем вывезли его в садовое товарищество, где убили выстрелом в голову и закопали. Этого злоумышленникам показалось мало, и через год они с помощью экскаватора вытащили тело убитого из земли и сожгли останки.

Более того, во время розыска обнаружились детали другого убийства. Вскрылось причастие участников ОПГ «Борисовские» к убийству одного из ее лидеров. Оно было совершено весной 2001 года. Трое членов группировки вывезли мужчину на базу одной из казанских швейных фабрик, где его расстреляли и похоронили.