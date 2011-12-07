В Казани по вине водителя «Киа Рио» перевернулся «Мерседес»

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, за минувшие сутки в городе было зарегистрировано 224 ДТП, их них два происшествия – с пострадавшими.

Так, в восемь часов утра напротив дома №70Б по ул. Дементьева 41-летний водитель на автомобиле «Киа Рио» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и протаранил «Мерседес GLK 300», который ехал во встречном направлении. От удара автомобиль «Киа Рио» отбросило на автомобиль «Форд Фокус», а «Мерседес» опрокинулся. Как уточняют правоохранители, в таком серьезном ДТП пострадал лишь водитель автомобиля «Киа Рио», который получил ушиб мягких тканей и гематому левого колена.