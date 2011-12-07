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В Казани подросток на машине протаранил кирпичный забор

В Казани за сутки к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения были привлечены 597 водителей и 173 пешехода.

В Казани подросток на машине протаранил кирпичный забор. ДТП произошло 9 февраля напротив дома №1 по ул. Матюшинская около трех часов дня.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, 16-летний подросток, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», не смог правильно рассчитать безопасный боковой интервал и врезался в кирпичный забор. Авария обернулась травмой для 17-летнего пассажира, который находился в салоне легковушки. Парень получил перенапряжение связок шейного отдела позвоночника и ушиб правого плеча.

Кстати, в Казани за сутки к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения были привлечены 597 водителей и 173 пешехода. Семь автомобилистов были задержаны за управление авто с признаками опьянения.

КВ
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