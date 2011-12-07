В Казани возбудили уголовное дело в отношении бывшего районного мирового судьи

Возбуждено уголовное дело в отношении мирового судьи Ново-Савиновского района Казани в отставке. Речь идет о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщает СУ СКР по РТ.

Мужчины решили торговать наркотиками, планируя «прикрываться» служебным положением — статусом судьи одного из них. В прошлом году, 16 мая, они забрали наркотики из тайника, но в Зеленодольском районе их машину остановили правоохранители. Крупная партия запрещенных веществ была обнаружена в салоне автомобиля Kia Ceed. Расследование уголовного дела продолжается.

В отношении второго соучастника — сотрудника пожарно-спасательной части было возбуждено аналогичное уголовное дело. 18 мая прошлого года он был взят под стражу и ему предъявлено обвинение.