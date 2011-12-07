В Заинске задержали 16 человек после массовой драки в кафе

Сотрудники БОП и уголовного розыска задержали 16 человек, причастных к массовой драке в кафе Заинска, сообщает МВД по РТ.

По адресам их проживания были проведены обыски, в результате которых изъяли компьютерную технику, отрезок металлической трубы и нож.

Шестерым участникам драки Заинский районный суд назначил заключение под стражу, еще пять человек отправлены под домашний арест.

По факту драки возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в результате массовой драки в Заинском кафе двое мужчин в возрасте 26 и 32 лет поступили в больницу с колото-резаными ранениями.