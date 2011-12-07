В Заинске задержали 16 человек после массовой драки в кафе

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Сотрудники БОП и уголовного розыска задержали 16 человек, причастных к массовой драке в кафе Заинска, сообщает МВД по РТ.
По адресам их проживания были проведены обыски, в результате которых изъяли компьютерную технику, отрезок металлической трубы и нож.
Шестерым участникам драки Заинский районный суд назначил заключение под стражу, еще пять человек отправлены под домашний арест.
По факту драки возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что в результате массовой драки в Заинском кафе двое мужчин в возрасте 26 и 32 лет поступили в больницу с колото-резаными ранениями.