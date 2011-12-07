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Жительница Челнов потеряла 300 тыс. рублей из-за мошенников, обещавших вернуть ее деньги с «Финико»

Ранее женщина вложила в пирамиду 400 тыс. рублей

Жительница Набережных Челнов потеряла 300 тысяч рублей из-за мошенников, обещавших вернуть ее деньги с «Финико». Ранее она вложила в рухнувшую финансовую пирамиду 400 тыс. рублей, сообщили «Челнинские известия».

Злоумышленники позвонили женщине сами, и даже перевели ей 13 тыс. рублей. Эти средства были гарантией, что ее средства с «Финико» будут возвращены обратно. В итоге женщина не получила своих денег, но перевела мошенникам 300 тыс. рублей, лишившись таким образом уже 700 тысяч рублей.

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