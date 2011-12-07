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В Татарстане на оживленной трассе самосвал врезался в грузовик

По предварительным данным, шофер самосвала отвлекся от дороги.

В Татарстане на Альметьевском шоссе самосвал въехал в заднюю часть грузовика. 

Два грузовика медленно двигались по правой полосе дороги, в то время как сзади появился самосвал. Водитель в самый последний момент хотел свернуть, но не успел. Удар был достаточной силы, чтобы кабина самосвала серьезно деформировалась. 

По предварительным данным, шофер самосвала отвлекся от дороги. Его с различными травмами госпитализировали. 

Ранее сообщалось, что в произошедшем ДТП на территории Рыбно-Слободского района погиб один человек, 12 пострадали, в их числе один ребенок. Он был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). 

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