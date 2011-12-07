В Татарстане задушили женщину, которая жаловалась на плохое самочувствие

В Елабуге 37-летний местный житель подозревается в убийстве 48-летней женщины. Вскрытие показало, что елабужанка погибла от удушения, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по РТ. Подозреваемый частично признал вину и рассказал, как все произошло. 6 февраля подозреваемый вместе со своей сожительницей он пришел в гости к знакомой. Пьяное веселье длилось больше двух суток. В результате длительных возлияний хозяйка квартиры почувствовала себя плохо и стала жаловаться на самочувствие мужчине. Тот, раздраженный тем, что ему не дают спать, задушил женщину и уснул. Мертвую подругу наутро обнаружила сожительница мужа, сам мужчина сбежал. Вскоре он был задержан и заключен под стражу. Ведется следствие. Также «КВ» писали, что житель Казани приговорен за убийство 9-месячной девочки на 18 лет.