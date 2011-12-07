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Около школы в Казани, где произошла стрельба, выставлено оцепление. Сотрудники ДПС перегородили ближайшие подъездные пути в радиусе примерно полукилометра. Сотрудники МЧС развернули оперативный штаб. Видно большое количество машин скорой помощи. То и дело на территорию школы заходят сотрудники СОБРа со спецсредствами.
На территории школы видна бронетехника. Только что прибыли дополнительные силы Росгвардии — сотрудники в защите. Вокруг школы выставлено плотное оцепление. Официальных заявлений на месте не звучало. На место прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов.