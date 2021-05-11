Стрельба в казанской школе N175: хроника событий

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Сегодня, 11 мая, в 9.45 в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные люди вошли в здание школы на ул. Файзи с оружием. Были слышны выстрелы. На место выехала полиция и экстренные службы. Здание было оцеплено.
10.15
В социальных сетях распространяются ролики, которые сняли жители соседних с гимназией домов. На них видно, как от здания школы убегают люди, кто-то прыгает из окон.
Из гимназии эвакуированы часть школьников. Они размещены в соседних детских садах, об этом сообщает мэрия.
В сообщении отмечается, что на данный момент формируются списки детей, а родителям учеников надо обращаться в детсад N181 и 40.
«На месте сейчас работают правоохранительные органы, находятся руководитель исполнительного комитета Гафаров Р.Г., глава Советского района Фатхутдинов Р.Р.», — отмечается в сообщении мэрии.
Также на месте прибыл прокурор РТ Илдус Нафиков.
Минздрав республики сообщил, что к гимназии направлены более 20 машин скорой.
10.30
По некоторым данным, одного из стрелков задержали. Ему 19 лет.
По сообщению корреспондента «Казанских ведомостей» с места происшествия, на 4-м этаже школы может быть заблокирован еще один стрелок.
10.40
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл к казанской школе, где произошла стрельба.
На месте происшествия также премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель аппарата Президента Асгат Сафаров, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и прокурор Татарстана Илдус Нафиков.
Горячая линия городского управления образования:
292-44-03
292-37-04
В детских садах, где находятся эвакуированные дети, с ними работают психологи, организовано питание, работают правоохранительные органы, сообщает мэрия.
11.00
На месте сейчас выставлено оцепление, сотрудники ДПС перегородили ближайшие подъездные пути в радиусе примерно полукилометра. Сотрудники МЧС развернули оперативный штаб. Видно большое количество машин скорой помощи. То и дело на территорию школы заходят сотрудники СОБРа со спецсредствами. На территории школы видна бронетехника. Только что прибыли дополнительные силы Росгвардии — сотрудники в защите. Вокруг школы выставлено плотное оцепление. Официальных заявлений на месте не звучало.
11.09
МЧС России: Открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи.
На базе ГУ МЧС России по Республике Татарстан открыт телефон горячей линии 8(843) 288-45-67. На месте работают психологи Центра экстренной психологической помощи, их количество будет увеличено за счёт соседних регионов.
11.11
По официальным данным: погибших — 7 детей. Это ученики 8-го класса, погибшие на третьем этаже.
Комментарий Президента Рустама Минниханова: «16 человек, 12 детей и 4 взрослых, сейчас находятся в госпитале. Террорист арестован. 19 лет, официально на нём зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили. Идут следственные действия. Все силы развернуты. Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республике, для всей нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось».
11.20
Уточненные данные от пресс-службы Президента РТ:
Среди погибших есть учительница, их число возросло до 8. Пострадавших — 20 человек.
СОБРовцы с автоматами и в полной экипировке покидают здание школы.
11.26
Роман Львович, учитель русского языка гимназии N175 рассказал о том, что во время урока услышал в здании «хлопки». После этого он начал прятать детей. Он посадил школьников вдоль стены и велел им не подходить к окну. Их, по словам учителя, вывели из здания спецназовцы.
11.45
Решением Президента РТ 12 мая объявлено днем траура в Татарстане. По факту ЧП будет проведено заседание антитеррористической комиссии РТ.
12.00
Владимир Путин в связи с ЧП в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил гражданского оружия. На самолете МЧС, который вылетает в Казань с оборудованием, вылетят министры Кравцов и Мурашко. Путин поручил оказать необходимую помощь родителям и родственникам погибших. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.
12.05
Минздрав РТ дал список пострадавших при нападении на школу № 175.
Список пострадавших при нападении на школу в Казани, данные Минздрава:
Шигапов А., 9 лет — тяжёлое состояние (ранение брюшной полости)
Сунгатуллин И., 14 лет —состояние средней тяжести (рана спины)
Ибрагимов А., — состояние средней тяжести (ссадина на руке)
Ибрагимова А., 9 лет — состояние средней тяжести (резаные раны кисти и колена)
Зиангариев Т., 14 лет —тяжёлое состояние (пневмоторакс, раны конечностей и проникающее ранение)
Гумерова А., 15 лет — тяжёлое состояние (переломы голени и таза)
Ибрагимов К., 14 лет —тяжёлое состояние (раны головы и конечностей)
Исраилов Р., 10 лет — состояние средней тяжести (рана голени)
Акзамова Р., состояние средней тяжести (рана голени)
Киямова Л., тяжёлое состояние (пневмоторакс)
Бикмуллин А. — состояние средней тяжести (рана спины)
Сагдеев К., 14 лет — состояние средней тяжести (рана головы)
Орлова С., 13 лет — состояние средней тяжести (перелом правой лодыжки)
Гиматов К., 7 лет — состояние средней тяжести (рана щеки)
Шарафутдинова А., 8 лет — состояние средней тяжести (перелом лодыжки)
Зуева Д., 13 лет — тяжёлое состояние (перелом грудного отдела позвоночника)
Хайруллин А., 9 лет — тяжёлое состояние (ранение грудной клетки)
Хасанов К., 14 лет — тяжёлое состояние (перелом бедра)
Мустафин М., 62 года — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза)
Галиуллина Д., 50 лет — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости)
Садыкова А., 19 лет — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и части головы).
12.11
СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани.