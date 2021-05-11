Стрельба в казанской школе N175: хроника событий

Сегодня, 11 мая, в 9.45 в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные люди вошли в здание школы на ул. Файзи с оружием. Были слышны выстрелы. На место выехала полиция и экстренные службы. Здание было оцеплено.

10.15

В социальных сетях распространяются ролики, которые сняли жители соседних с гимназией домов. На них видно, как от здания школы убегают люди, кто-то прыгает из окон.

Из гимназии эвакуированы часть школьников. Они размещены в соседних детских садах, об этом сообщает мэрия.

В сообщении отмечается, что на данный момент формируются списки детей, а родителям учеников надо обращаться в детсад N181 и 40.

«На месте сейчас работают правоохранительные органы, находятся руководитель исполнительного комитета Гафаров Р.Г., глава Советского района Фатхутдинов Р.Р.», — отмечается в сообщении мэрии.

Также на месте прибыл прокурор РТ Илдус Нафиков.

Минздрав республики сообщил, что к гимназии направлены более 20 машин скорой.

10.30

По некоторым данным, одного из стрелков задержали. Ему 19 лет.

По сообщению корреспондента «Казанских ведомостей» с места происшествия, на 4-м этаже школы может быть заблокирован еще один стрелок.

10.40

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл к казанской школе, где произошла стрельба.

На месте происшествия также премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель аппарата Президента Асгат Сафаров, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Горячая линия городского управления образования:

292-44-03

292-37-04

В детских садах, где находятся эвакуированные дети, с ними работают психологи, организовано питание, работают правоохранительные органы, сообщает мэрия.

11.00

На месте сейчас выставлено оцепление, сотрудники ДПС перегородили ближайшие подъездные пути в радиусе примерно полукилометра. Сотрудники МЧС развернули оперативный штаб. Видно большое количество машин скорой помощи. То и дело на территорию школы заходят сотрудники СОБРа со спецсредствами. На территории школы видна бронетехника. Только что прибыли дополнительные силы Росгвардии — сотрудники в защите. Вокруг школы выставлено плотное оцепление. Официальных заявлений на месте не звучало.

11.09

МЧС России: Открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи.

На базе ГУ МЧС России по Республике Татарстан открыт телефон горячей линии 8(843) 288-45-67. На месте работают психологи Центра экстренной психологической помощи, их количество будет увеличено за счёт соседних регионов.

11.11

По официальным данным: погибших — 7 детей. Это ученики 8-го класса, погибшие на третьем этаже.

Комментарий Президента Рустама Минниханова: «16 человек, 12 детей и 4 взрослых, сейчас находятся в госпитале. Террорист арестован. 19 лет, официально на нём зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили. Идут следственные действия. Все силы развернуты. Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республике, для всей нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось».

11.20

Уточненные данные от пресс-службы Президента РТ:

Среди погибших есть учительница, их число возросло до 8. Пострадавших — 20 человек.

СОБРовцы с автоматами и в полной экипировке покидают здание школы.

11.26

Роман Львович, учитель русского языка гимназии N175 рассказал о том, что во время урока услышал в здании «хлопки». После этого он начал прятать детей. Он посадил школьников вдоль стены и велел им не подходить к окну. Их, по словам учителя, вывели из здания спецназовцы.

11.45

Решением Президента РТ 12 мая объявлено днем траура в Татарстане. По факту ЧП будет проведено заседание антитеррористической комиссии РТ.

12.00

Владимир Путин в связи с ЧП в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил гражданского оружия. На самолете МЧС, который вылетает в Казань с оборудованием, вылетят министры Кравцов и Мурашко. Путин поручил оказать необходимую помощь родителям и родственникам погибших. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

12.05

Минздрав РТ дал список пострадавших при нападении на школу № 175.

Список пострадавших при нападении на школу в Казани, данные Минздрава:

Шигапов А., 9 лет — тяжёлое состояние (ранение брюшной полости)

Сунгатуллин И., 14 лет —состояние средней тяжести (рана спины)

Ибрагимов А., — состояние средней тяжести (ссадина на руке)

Ибрагимова А., 9 лет — состояние средней тяжести (резаные раны кисти и колена)

Зиангариев Т., 14 лет —тяжёлое состояние (пневмоторакс, раны конечностей и проникающее ранение)

Гумерова А., 15 лет — тяжёлое состояние (переломы голени и таза)

Ибрагимов К., 14 лет —тяжёлое состояние (раны головы и конечностей)

Исраилов Р., 10 лет — состояние средней тяжести (рана голени)

Акзамова Р., состояние средней тяжести (рана голени)

Киямова Л., тяжёлое состояние (пневмоторакс)

Бикмуллин А. — состояние средней тяжести (рана спины)

Сагдеев К., 14 лет — состояние средней тяжести (рана головы)

Орлова С., 13 лет — состояние средней тяжести (перелом правой лодыжки)

Гиматов К., 7 лет — состояние средней тяжести (рана щеки)

Шарафутдинова А., 8 лет — состояние средней тяжести (перелом лодыжки)

Зуева Д., 13 лет — тяжёлое состояние (перелом грудного отдела позвоночника)

Хайруллин А., 9 лет — тяжёлое состояние (ранение грудной клетки)

Хасанов К., 14 лет — тяжёлое состояние (перелом бедра)

Мустафин М., 62 года — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза)

Галиуллина Д., 50 лет — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости)

Садыкова А., 19 лет — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и части головы).

12.11

СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани.