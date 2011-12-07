Ученик казанской школы N175 рассказал, как вел себя убийца во время нападения

Устроивший стрельбу Ильназ Галявиев в казанской школе N175 пытался пробраться в кабинеты выдавая себя за полицейского. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Очевидец произошедшего рассказал, что школьники спрятались в кабинетах, в которых были закрыты двери. Галявиев требовал, чтобы ученики вышли из класса, при этом он пытался выдать себя за полицейского.

«Сначала дети услышали громкий выстрел, после чего подбежали к окну. После этого Галявиев выстрелил еще раз. Тогда классный руководитель отправил детей в учительский кабинет, который закрыли изнутри. Дети оставались в этом помещении до того момента, как в здание прибыл СОБР», — поделился ученик с агентством.

Он также добавил, что сначала из кабинета вывели девочек, а мальчики уже вышли после того, как туда вошли сотрудники СОБРа и ОМОНа.

Напомним, что в Казани в школе N175 из-за стрельбы погибло уже 9 человек, а также 21 пострадал.