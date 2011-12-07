Прокуратура РТ начала проверку по факту нападения на школу N175 в Казани

Прокуратура РТ по поручению Генеральной прокуратуры РФ начала проверку по факту нападения на школу N175 в Казани. Надзорное ведомство проверит, как обеспечивается безопасность учеников и персонала в образовательных организаций города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима.

После проверки будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях ЧП.

Также Прокуратура РТ проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие.

Напомним, что сегодня была открыта стрельба в казанской школе на улице Файзи. По официальным данным, в результате стрельбы семь погибших. Это ученики 8-го класса, погибшие на третьем этаже.

Полная хроника событий.