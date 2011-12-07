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С начала года в Татарстане погибли, выпав из окон, 16 детей

В республике проводится просветительская акция «Безопасные окна»

С начала 2021 года в Татарстане, выпав из окон, погибли 16 детей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Пять трагических случаев приходится на Казань. Летом сообщения о выпавших из окон или стоящих на подоконниках детях приходят в экстренные службы почти ежедневно, отмечает пресс-служба, поэтому в Татарстане проводится просветительская акция «Безопасные окна».

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец дала несколько рекомендаций, которые помогут обезопасить ребенка от подобной ситуации. В частности, она посоветовала убрать мебель, стоящую у окон, не открывать окна полностью, а только приоткрывать сверху, а также объяснить ребенку об опасности окон и не оставлять его без присмотра.

«Казанские ведомости» ранее рассказали, какие замки безопасности и за сколько можно купить для окон, а также про альтернативные способы уберечь ребенка от падения.

КВ
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