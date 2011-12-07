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В Альметьевском районе из-за непогоды обрушилась крыша гаража

Есть угроза обрушения стены.

В Альметьевском районе в результате непогоды обрушилась крыша гаража и осыпалась штукатурка. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что под угрозой обрушения находится и стена гаража.

Спасатели рекомендовали жильцам дома и соседям не приближаться к проблемному участку, а также обратиться в администрацию сельского поселения для составления акта.

Ранее сообщалось, что в селе Печищи Верхнеуслонского района РТ под одним из домов начал сходить грунт. Проживающих в нем жильцов — 4 взрослых и 2 детей — разместили в пункте временного размещения. Никто из них не пострадал.

КВ
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