Челнинец приревновал приятеля и избил его

В понедельник вечером 37-летний безработный челнинец избил у себя дома приятеля, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Мужчина был пьян, когда у него возник конфликт с гостем на почве ревности. Результатом столкновения сторон стала госпитализация 39-летнего мужчины. Он получил травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане задушили женщину, которая жаловалась на плохое самочувствие.