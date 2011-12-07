В Набережных Челнах задержаны сожители, избивающие своих детей

Уголовное дело возбуждено следственным комитетом РФ по РТ против 33-летней мамы пострадавших детей и ее 25-летнего сожителя — жителей города Набережные Челны, сообщается на сайте следкома РФ по РТ. О том, что женщина и мужчины издеваются над детьми, постоянно бьют и истязают их, в правоохранительные органы сообщили соседи. Трое детей 16,13 и 8 лет у женщины от первого брака. Младший родился в 2019 году, его отец — нынешний сожитель обвиняемой. Пока идет следствие, малыша забрали в соцучреждение, а остальных детей передали родному отцу. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах в бассейне было обнаружено тело женины.