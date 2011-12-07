Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Набережных Челнах в бассейне было обнаружено тело женщины

Инцидент произошел 7 февраля в одной из частных саун города
По информации «Челнинских известий», 7 февраля около 23 часов в бассейне частной сауны Набережных Челнов было обнаружено тело 39-летней женщины.На ее теле не было найдено следов насильственной смерти. Причина смерти челнинки пока не установлена. Проводятся экспертизы. По предварительным данным, до момента наступления смерти погибшая находилась в воде около часа.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на реке Кама нашли заблудившуюся женщину.
КВ
Лента новостей