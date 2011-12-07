В Набережных Челнах в бассейне было обнаружено тело женщины

По информации «Челнинских известий», 7 февраля около 23 часов в бассейне частной сауны Набережных Челнов было обнаружено тело 39-летней женщины.На ее теле не было найдено следов насильственной смерти. Причина смерти челнинки пока не установлена. Проводятся экспертизы. По предварительным данным, до момента наступления смерти погибшая находилась в воде около часа.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на реке Кама нашли заблудившуюся женщину.