Татарстанца приговорили к 7 годам колонии за надругательство над пенсионеркой

56-летнего жителя Актанышского района РТ осудили за насильственные действия сексуального характера. Жертвой стала 82-летняя пенсионерка, сообщает Прокуратура Татарстана.

Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии.

Инцидент произошёл в феврале этого года в селе Старые Бугады. Пьяный мужчина пробрался в дом к пожилой женщине и попытался изнасиловать её. На следующий день его задержали и заключил его под стражу. В суде было признано, что его действия не имели особой жестокости.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, уточняет надзорное ведомство.