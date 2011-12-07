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Татарстанца приговорили к 7 годам колонии за надругательство над пенсионеркой

Пьяный мужчина пробрался в дом пенсионерки и попытался изнасиловать её.

56-летнего жителя Актанышского района РТ осудили за насильственные действия сексуального характера. Жертвой стала 82-летняя пенсионерка, сообщает Прокуратура Татарстана. 

Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии.

Инцидент произошёл в феврале этого года в селе Старые Бугады. Пьяный мужчина пробрался в дом к пожилой женщине и попытался изнасиловать её. На следующий день его задержали и заключил его под стражу. В суде было признано, что его действия не имели особой жестокости. 

Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, уточняет надзорное ведомство.

КВ
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