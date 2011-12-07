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Татарстанец поднялся на крышу, чтобы пообщаться с рабочими, и упал с нее

Мужчина распивал с приятелем алкоголь возле дома, где рабочие ремонтировали крышу, и решил спросить у них, как устроиться на подобную работу.

В Бугульме с крыши дома упал 50-летний мужчина. СКР по РТ проводит доследственную проверку, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент случился 9 июля на улице Якупова. Как выяснилось, мужчина с приятелем распивал алкоголь возле 5-этажного дома, на крыше которого рабочие заливали швы бетоном. Он решил узнать у них, можно ли устроиться на работу, поднялся на крышу, но потерял равновесие и упал с высоты на землю. От полученных травм он тут же скончался.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасное производство работ, отметили в СК.

КВ
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