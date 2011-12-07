В аквапарке «Ривьера» после отравления детей хлором работает следственная группа

После отравления детей хлоркой в аквапарке «Ривьера» возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас на месте работает следственная группа для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

«12 июля 2021 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в казанском аквапарке 6 человек, в том числе 5 детей, отравились хлором. По данному факту следственными органами Следственного комитет Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Всего пострадало шесть человек, пятеро из них — дети. По предварительным данным двое детей в возрасте 6-11 лет, а также женщина госпитализированы.

Минздрав РТ сообщил, что трое детей от госпитализации отказались. Один ребенок попал в реанимацию.

Во время расследования инцидента будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в аквапарке, отметили в пресс-службе.

Ранее прокуратура Татарстана начала проверку после отравления детей в казанском аквапарке «Ривьера». По ее итогам будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.