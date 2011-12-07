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В Нижнекамске двое мужчин пытались украсть топливо с помощью тягача

У осужденных конфисковали тягач Mersedes и полуприцеп.

В Нижнекамске двум мужчинам дали по 2,5 года за покушение на кражу топлива, сообщает МВД по РТ.

Ранее до сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РТ дошла информация, что в промышленной зоне Нижнекамского района был обнаружен шланг высокого давления. Он находился около трубопровода дизельного топлива.

Было установлено место несанкционированной врезки в трубопровод. Также недалеко был обнаружен тягач Mersedes, а также тентованный полуприцеп с бочкой в 40 кубометров. Также было обнаружено необходимое оборудование для откачки топлива внутри прицепа.

По подозрению в совершении данного преступления полицейскими были задержаны двое нижнекамцев.

Нижнекамский районный суд вынес обвиняемым по 2,5 и 2,6 года колонии общего режима. Тягач Mersedes и тентованный полуприцеп конфискованы.

КВ
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