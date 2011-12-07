Транспортная прокуратура РТ проведет проверку после аварийной посадки самолета в Казани

Транспортная прокуратура РТ проводит проверку о соблюдении безопасности полетов из-за с аварийной посадкой самолета в аэропорту Казани.

Боинг-737 авиакомпании «Победа» рейса Санкт-Петербург — Казань совершил аварийную посадку в связи проблемой пневматики самолета. Инцидент произошел 11 сентября, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

На борту было 178 пассажиров, включая членов экипажа. Так как судно приземлилось благополучно, ни один человек не пострадал, сообщили в пресс-центре ведомства.

Также информация о проведении проверки была направлена Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту «Казань» вынужденно приземлился самолет Новокузнецк — Москва. Причиной тому стало ухудшение самочувствия пожилого пассажира.