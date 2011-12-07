Житель Бугульмы украл у казанца гараж и сдал его в маталлоприемник

В Казани 3 февраля в отдел полиции «Авиастроительный» с заявлением обратился 64-летний мужчина, который сообщил, что не нашел на месте свой гараж, установленный на улице Пржевальского. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 10 февраля правоохранители на улице пр. Заречье задержали подозреваемого. 32-летний уроженец Бугульмы во всем признался.

Как выяснилось, 3 февраля задержанный обратился к своему знакомому, который работает в пункте приема металла. Ему он объяснил, что якобы купил гараж и теперь хочет сдать. При помощи специальной грузовой техники мужчины доставили гараж в металлоприемник.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.