На Сабантуе в Бавлах лошадь с телегой врезалась в толпу, пострадал подросток

Во время празднования Сабантуя лошадь с телегой протаранила толпу. Один подросток поступил в больницу с ушибами.

Видео с происшествием было размещено в социальных сетях: на нём видно, как строй лошадей, запряжённых в телеги с людьми, вышагивал по кругу. Одна из лошадей вырвалась из цепи, побежав в сторону зрителей, и врезалась в толпу.

Подросток был доставлен в районную ЦРБ, но в результате обследования был направлен на амбулаторное лечение домой, сообщает ТАСС.