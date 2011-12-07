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На Сабантуе в Бавлах лошадь с телегой врезалась в толпу, пострадал подросток

Парень получил ушибы, после оказания медпомощи был отправлен домой.

Во время празднования Сабантуя лошадь с телегой протаранила толпу. Один подросток поступил в больницу с ушибами.

Видео с происшествием было размещено в социальных сетях: на нём видно, как строй лошадей, запряжённых в телеги с людьми, вышагивал по кругу. Одна из лошадей вырвалась из цепи, побежав в сторону зрителей, и врезалась в толпу.

Подросток был доставлен в районную ЦРБ, но в результате обследования был направлен на амбулаторное лечение домой, сообщает ТАСС.

КВ
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