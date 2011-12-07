О новой волне финансовых пирамид в Татарстане предупредили в МВД

В Татарстане наблюдается новая волна финансовых пирамид, об этом рассказал начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов

По его словам, сейчас мошенники не видятся с вкладчиками напрямую, а все контакты происходят в интернете. Кроме того, пирамиды активно рекламируются в сети, а также по «сарафанному радио».

Он отметил, что новый всплеск мошеннической деятельности сложен тем, что мошенники могут потребовать с вкладчиков перевод криптовалютой, но так как биржи находятся за рубежом, то следственный процесс осложнился временем, когда органы других стран могут расследовать уголовное дело.

Ранее «Казанские ведомости» писали, почему участники финансовых пирамид осознанно идут на риск.