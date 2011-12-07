Из-за сильного шторма в Казани со здания Управления Министерства юстиции снесло крышу

В столице Татарстана вновь прошелся сильный шторм. На этот раз из-за него со здания Управления министерства юстиции РФ по РТ сорвало крышу.

На кадрах опубликованного в социальных сетях видеоролика видно, что кровля здания обрушилась прямо на дорогу и на припаркованные на ней машины.

В ГУ МЧС по РТ отметили, что сообщение о этом поступило в 12.55. Площадь сорванной кровли — 1200 кв. м. В результате пострадавших нет, получили повреждения три легковых автомобиля.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что во время грозы в Авиастроительном районе Казани на двух женщин с ребенком упало дерево.