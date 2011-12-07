Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Председатель Следственного комитета России взял на контроль ситуацию с отравлением детей в «Ривьере»

Александр Бастрыкин поручил Следственным органам Республики Татарстан доложить обо всех обстоятельствах уголовного дела.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отравлением 6 человек хлором в аквапарке «Ривьера». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Александр Бастрыкин поручил Следственным органам Республики Татарстан доложить обо всех обстоятельствах уголовного дела.

Напомним, что после отравления в казанском аквапарке пострадало 6 человек — 1 ребенок находится в ДРКБ и, по последним данным Минздрава республики, его состояние стабильное.

Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале

КВ
Лента новостей