Председатель Следственного комитета России взял на контроль ситуацию с отравлением детей в «Ривьере»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отравлением 6 человек хлором в аквапарке «Ривьера». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Александр Бастрыкин поручил Следственным органам Республики Татарстан доложить обо всех обстоятельствах уголовного дела.
Напомним, что после отравления в казанском аквапарке пострадало 6 человек — 1 ребенок находится в ДРКБ и, по последним данным Минздрава республики, его состояние стабильное.
Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.