«Жизням людей ничего не угрожает»: почему дети отравились в аквапарке «Ривьера»

«С утра все было показатели хлора были в норме»

Руководитель отдела маркетинга ТРК «Казанская ривьера» Рузиля Риманас рассказала «Казанским ведомостям», что пострадавшие отдыхали на летней террасе их аквапарка на открытом воздухе. Они обратились за помощью к сотрудникам медпункта. По словам Риманас, сотрудники тут же вызвали для них скорую помощь.

«Санитарная служба сразу же взяла пробы воды, чтобы проверить показатели хлора. В тот момент, когда это произошло, превышения допустимых норм выявлено не было, как и в последующие часы. Несмотря на то, что на месте продолжают работать технические и санитарные службы, а также независимая экспертная лаборатория, можно с уверенностью сказать, что нашим посетителям и на тот момент и ничего не должно было угрожать. И сейчас им тоже ничего не угрожает, мы продолжаем работу в штатном режиме», — рассказала собеседник издания.

Она добавила, что пока рано говорить о причинах отравления, потому что еще нет результатов экспертизы.

Между тем, после отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«12 июля 2021 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в казанском аквапарке 6 человек, в том числе 5 детей, отравились хлором. По данному факту следственными органами Следственного комитет Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Всего пострадало шесть человек, пятеро из них — дети. По предварительным данным двое детей в возрасте 6-11 лет, а также женщина госпитализированы.

«У нас автоматическая система очистки воды и воздуха и сбоев не бывает, как, впрочем, их не было и с утра, поэтому сейчас проводится экспертиза, чтобы понять, каким вообще образом это могло произойти. Потому что такого рода инцидентов ранее не происходило в нашем аквапарке, и говорить с уверенностью, что этот инцидент был связан именно с этим, пока рано», — заявила руководитель отдела маркетинга ТРК «Казанская ривьера».

По ее словам, аквапарк вернет деньги пострадавшим посетителям и окажет всю необходимую помощь.

«Более того, все госпитализированные люди получили помощь медицинских служб, и мы привлекли лучших специалистов республики. Мы находимся на постоянной связи с врачами, и мы продолжаем оказывать содействие всем службам, которые работают на территории нашего аквапарка, потому что мы как никто заинтересованы, чтобы выяснить, что произошло», — заключила Рузиля Риманас.

Что сейчас происходит с пострадавшими?

Один ребёнок госпитализирован в отделение реанимации ДРКБ в стабильно-тяжелом состоянии. Он подключен к высокопоточной вентиляции легких. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

«Один ребёнок госпитализирован в отделение реанимации ДРКБ в стабильно-тяжелом состоянии. Четверо детей в среднем состоянии находятся в приемном отделении ДРКБ под наблюдением, планируется госпитализация. Один взрослый доставлен в Городской клинической больнице № 7, находится на обследовании», — сообщили в Минздраве.

Впоследствии трое детей и взрослый пострадавший отказались от госпитализации.

«Хлорка — это единственный способ очищение воды в бассейнах»

В компании, которая специализируется на очистке воды в бассейнах, пояснили, что хлорирование — это единственный способ очищение воды в общественных бассейнах и аквапарках. Хлор помогает бороться с бактериями, спорами водорослей и грибками. Чтобы избежать отравления хлором, необходимо следить за уровнем содержания хлора и pH в воде, при соблюдении кисло-щелочного баланса хлорированная вода оказывает щадящее воздействие, отметил эксперт компании.

«Очищение воды при помощи ультрафиолета возможен только для домашних бассейнов, так как при сильном загрязнение воды очистка крайне неэффективна», — заключили специалисты компании.