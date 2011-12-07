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В Татарстане осудили мать, которая выгнала на мороз ребенка без одежды

Кроме 14-летнего сына у женщины ещё четверо детей.

В Алькеевском районе Татарстана перед судом предстала 31-летняя многодетная мать. Женщина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснилось, вечером 13 декабря 2020 года и 15 февраля этого года пьяная женщина выгоняла из дома на улицу в мороз 14-летнего сына. Ребенок в это время был без верхней одежды, но мать заперла дверь вслед за ним.

Не остановило мать и то обстоятельство, что в 2015 году мальчику врачи поставили диагноз, при котором переохлаждение крайне противопоказано. Женщина вину признала. Ближайшие 1,5 года она проведет на исправительных работах и будет платить 10% зарплаты в доход государства.

Детей, а их у жительницы Алькеевского района пятеро, под опеку отдали ее брату.

КВ
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