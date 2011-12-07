На видео в Челнах попали два ребенка, которые бегали по проезжей части

В Набережных Челнах очевидец заснял видео, как два ребенка бегали по оживленной автомобильной дороге.

На кадрах видно, как два мальчика, один предположительно младше, идут по автомобильной дороге встречного движения у остановки Ершова. Пользователи уже возмутились происходящим:

«Господи. Что у наших детей в голове?», «А потом водитель виноват, из-за родителей таких, которые не воспитывают нормально своих детей».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что после ролика про «адские условия» казанский детсад № 42 утеплили. Но у родителей остались вопросы.