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На видео в Челнах попали два ребенка, которые бегали по проезжей части

Ролик появился в одном из местных Instagram-аккаунтов.

В Набережных Челнах очевидец заснял видео, как два ребенка бегали по оживленной автомобильной дороге.

На кадрах видно, как два мальчика, один предположительно младше, идут по автомобильной дороге встречного движения у остановки Ершова. Пользователи уже возмутились происходящим: 

«Господи. Что у наших детей в голове?», «А потом водитель виноват, из-за родителей таких, которые не воспитывают нормально своих детей». 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что после ролика про «адские условия» казанский детсад № 42 утеплили. Но у родителей остались вопросы.

КВ
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