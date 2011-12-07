В Чистополе женщина обвиняется в избиении сына с задержкой речевого развития 

В Чистополе обвиняется 32-летняя мать, которая избивала своего маленького сына с задержкой речевого развития. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры РТ.

Следствием установлено, что с апреля прошлого года по февраль этого года женщина избивала своего ребенка. Также подсудимая не принимала никаких мер по лечению задержки речи ребенка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане осудили мать за истязание ребенка и неисполнение родительских обязанностей.