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В Чистополе женщина обвиняется в избиении сына с задержкой речевого развития 

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа 5 тыс. рублей.

В Чистополе обвиняется 32-летняя мать, которая избивала своего маленького сына с задержкой речевого развития. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры РТ. 

Следствием установлено, что с апреля прошлого года по февраль этого года женщина избивала своего ребенка. Также подсудимая не принимала никаких мер по лечению задержки речи ребенка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане осудили мать за истязание ребенка и неисполнение родительских обязанностей.

КВ
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