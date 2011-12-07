«Ревность до добра не доводит»: в Заинске неизвестный поджёг машину и попал на видео

На камеры видеонаблюдения в одном из дворов Заинска попал поджигатель автомобиля. Видео распространилось в соцсетях.

Судя по записи, в четвёртом часу утра 12 июня во двор дома № 11 на улице Жукова на автомобиле приехал неизвестный. Он достал из багажника канистру, облил белую машину, припаркованную во дворе, и поджёг её.

Ролик с горящей иномаркой также распространился в социальных сетях. Как утверждают в одном из аккаунтов Инстаграма, в котором опубликовано видео, причиной поджога стала ревность.

«Анонимно, пожалуйста. Ревность до добра не доводит. Все происходило в Заинске», — коротко прокомментировали видео в аккаунте.

По информации «Челнинских известий» местная полиция уже проводит расследование поджога. Возбуждено уголовное дело по статье 167 ч 2 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», которая предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.