В центре Казани ночью горел заброшенный дом Соболёва, где живут бездомные

Исторический дом Соболёва на улице Коротченко в Казани сегодня ночью в очередной раз горел. Об этом сообщил экскурсовод Алмаз Гареев, который водит экскурсии по заброшенным зданиям города.

По словам Гареева, горело помещение на втором этаже дома. Он рассказал, что к горящему заброшенному зданию приезжали не только машины пожарных, но и скорая помощь. В настоящий момент машины экстренных служб разъехались и на месте работают полицейские и следственный дознаватель. Экскурсовод отмечает, что, скорее всего, пожар вспыхнул из-за бездомных, которые облюбовали здание, построенное в 1869 году для купца Соболева, в центре Казани. Обитатели дома, говорит Гареев, сидят тут же — на улице. В пресс-службе ГУ МЧС по РТ подтвердили «Казанским ведомостям» информацию о горении дома. Там сообщили, что пострадавших и погибших в пожаре нет.

Охраны у дома нет, говорит экскурсовод, а в помещениях с открытыми окнами, дверями и дырявой крышей, живут около 10 бездомных. Здание ещё крепкое и простоит долго, но пожары уничтожают его внутренние перекрытия. Дом Соболёва — единственное, что осталось от Мокрой Слободы, которая здесь располагалась.

«Доколе это будет продолжаться? Кому принадлежит здание? Почему его не консервируют? Что с ним будет в дальнейшем? Слишком много вопросов, на которые на сегодня ответы дать я не могу», — сокрушается Гареев.

«В 8.08 поступило сообщение. Горел мусор на втором этаже неэксплуатируемого здания на площади 10 кв. метров. В 8.29 ликвидация открытого горения. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших и погибших нет», — рассказали в ГУ МЧС по РТ.



