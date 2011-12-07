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Казанца, плававшего по проезжей части на сапборде, оштрафовали

Мужчина припарковал свой автомобиль на остановке общественного транспорта, после чего вышел на проезжую часть на сапборде.

В Казани автоинспекторы оштрафовали 34-летнего казанца, который поплыл на сапборде по затопленной после дождя проезжей части в центре города, сообщает отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

Правоохранители напомнили, что они постоянно мониторят соцсети на предмет размещения фото- и видеоматериалов, в которых граждане нарушают правила дорожного движения.

Вот и в этот раз в поле зрения Госавтоинспекции попало видео, датированное от 13 июля этого года. На нем водитель автомобиля «Джип», нарушив ПДД, припарковал внедорожник на остановке, а сам поплыл по затопленной после дождя проезжей части на сапборде.

Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции смогли установить личность водителя и привлекли его к административной ответственности за парковку на остановке. Также его привлекли к ответственности и как пешехода.

Напомним, мужчина выложил ролик, где он лавирует между автобусами, в своем аккаунте.

КВ
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