Попутчик, найденный через приложение, «увел» деньги с банковской карты казанской студентки

В Казани в полицию обратилась студентка одного из местных вузов. Она сообщила, что с ее банковской карты украли деньги, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани. «увел»

Девушка рассказала, что планировала поехать из Казани в Оренбург и для этого в специальном приложении нашла попутчика. Договорилась с водителем, который попросил оплатить проезд заранее.

Девушка перешла по ссылке, которую ей прислал незнакомец, и ввела реквизиты своей банковской карты. Также она указала код, который пришел на телефон. После этого с карты списалось более 22 тыс. рублей — намного больше, чем заявленная стоимость поездки. Когда она не смогла связаться с водителем, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».