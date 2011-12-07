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Попутчик, найденный через приложение, «увел» деньги с банковской карты казанской студентки

Девушка согласилась оплатить поездку заранее и кроме данных карты ввела пришедший на телефон код.

В Казани в полицию обратилась студентка одного из местных вузов. Она сообщила, что с ее банковской карты украли деньги, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани. «увел»

Девушка рассказала, что планировала поехать из Казани в Оренбург и для этого в специальном приложении нашла попутчика. Договорилась с водителем, который попросил оплатить проезд заранее.

Девушка перешла по ссылке, которую ей прислал незнакомец, и ввела реквизиты своей банковской карты. Также она указала код, который пришел на телефон. После этого с карты списалось более 22 тыс. рублей — намного больше, чем заявленная стоимость поездки. Когда она не смогла связаться с водителем, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

КВ
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