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В Татарстане заведующая детсадом зарабатывала на «мертвых душах»

Женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

В Татарстане расследуется уголовное дело в отношении 42-летней заведующей одного из детских садов города Азнакаево. Против нее возбуждено уголовное дело статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснилось, еще в 2016 году женщина своим приказом возложила на учителя-логопеда обязанности старшего воспитателя. Деньги подчиненная отдавала руководителю, обогатив ее на более чем 240 тыс. рублей.

При помощи подобной схемы двое других сотрудников стали «исполнять обязанности» кастелянши и младшего воспитателя. Половину зарплаты они также передавали руководителю. Сейчас правоохранители выясняют, нет ли у заведующей детсадом других преступных эпизодов.

КВ
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