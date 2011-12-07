В Казань прибыл путешественник, совершающий велопробег от Иркутска до Москвы

В Казань прибыл путешественник, писатель, общественный деятель Сергей Наконечный. Он совершает одиночный велопробег из своего родного города Иркутска до Москвы. На электровелосипеде Сергею предстоит преодолеть 5200 километров.

Велопробег проходит в рамках экологического проекта «Baikal EcoBike» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. Стартовал проект 1 августа в Иркутске, и большая часть пути уже пройдена.

Сергей путешествует на электровелосипеде нового поколения. Главная цель проекта — обратить внимание общественности на этот экологический вид транспорта, развитие внутреннего самодеятельного туризма, стимулирование здорового образа жизни.

В каждом регионе путешественник встречается с представителями местных отделений Торгово-промышленной палаты РФ. На встречах обсуждаются проблемы, связанные развитием экологического туризма, бизнеса, новых технологий. Об интересном опыте регионов и перспективных проектах, о которых узнал во время велопробега, Сергей расскажет в Москве, в Торгово-промышленной палате РФ.

Подробности — в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».