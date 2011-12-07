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В Лаишевском районе в результате пожара погибли двое мужчин

Еще двоих человек спасатели смогли спасти.

В Лаишевском районе Татарстана загорелся частный дом по ул. Советская, 17, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. 

Горел пристрой к двухэтажному кирпичному дому. Прибывшие пожарные ПСЧ-119 приступили к тушению пожара. Из горящего дома удалось спасти двух мужчин — отца и сына.  

Пожар площадью 18 кв. м. был ликвидирован, однако, к сожалению, двух мужчин спасти не удалось. Причины пожара выясняются.  

Ранее сообщалось, что в Альметевском районе РТ в пожаре в заброшенном доме погибли два человека. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. 

КВ
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