В Лаишевском районе в результате пожара погибли двое мужчин

В Лаишевском районе Татарстана загорелся частный дом по ул. Советская, 17, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Горел пристрой к двухэтажному кирпичному дому. Прибывшие пожарные ПСЧ-119 приступили к тушению пожара. Из горящего дома удалось спасти двух мужчин — отца и сына.

Пожар площадью 18 кв. м. был ликвидирован, однако, к сожалению, двух мужчин спасти не удалось. Причины пожара выясняются.

Ранее сообщалось, что в Альметевском районе РТ в пожаре в заброшенном доме погибли два человека. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.