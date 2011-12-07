В Лаишевском районе в результате пожара погибли двое мужчин

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Лаишевском районе Татарстана загорелся частный дом по ул. Советская, 17, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Горел пристрой к двухэтажному кирпичному дому. Прибывшие пожарные ПСЧ-119 приступили к тушению пожара. Из горящего дома удалось спасти двух мужчин — отца и сына.
Пожар площадью 18 кв. м. был ликвидирован, однако, к сожалению, двух мужчин спасти не удалось. Причины пожара выясняются.
Ранее сообщалось, что в Альметевском районе РТ в пожаре в заброшенном доме погибли два человека. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.