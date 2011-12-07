Под Челнами водитель «Лады» сбил бабушку, переходящую дорогу в неположенном месте.

Как рассказал начальник ОГИБДД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев, авария произошла накануне в шестом часу вечера на дороге, ведущей из Челнов в Бурды. Тогда в неположенном месте на неосвещенном участке дорогу переходила 79-летняя женщина. Выбрав небезопасную скорость движения, 42-летний водитель отечественного авто совершил на нее наезд.

От полученных травм бабушка скончалась на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.