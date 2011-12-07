Из-за ДТП под Нижнекамском двухлетний малыш получил черепно-мозговую травму

Госавтоинспекция Татарстана рассказала об аварии, в которой пострадали двое маленьких жителей республики.

По информации ИА «Татар-информ», ДТП произошло по вине управляющего «ГАЗели» 12 декабря на 46-м км автодороги Чистополь — Нижнекамск. 36-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость, в следствие чего вылетел на обочину, а затем и на встречную полосу движения. Тогда он в лоб в лоб столкнулся сперва с «КИА», а потом от удара врезался в «Фольксваген», завалившись на бок.

В результате аварии пострадали двое детей. Двухлетний малыш получил открытую черепно-мозговую травму, а у четырехлетнего ребенка случился перелом руки. Их доставили в больницу.