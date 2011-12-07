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Курение убивает: челнинец вышел покурить на лестничную площадку и погиб

Трагедия произошла в пятницу вечером.
Курение на лестничной площадке стало роковым для 56-летнего жителя автограда, пишут «Челнинские известия». Мужчина в пятницу вечером вышел покурить, но упал с пятого этажа на четвертый. Трагедия случилась в 25-м комплексе. Гражданина доставили в больницу: у него было подозрение на перелом основания черепа. Несмотря на усилия врачей, в субботу утром мужчина скончался. Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Челнах пенсионер и ребенок попали под машину.
КВ
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