Курение убивает: челнинец вышел покурить на лестничную площадку и погиб

Курение на лестничной площадке стало роковым для 56-летнего жителя автограда, пишут «Челнинские известия». Мужчина в пятницу вечером вышел покурить, но упал с пятого этажа на четвертый. Трагедия случилась в 25-м комплексе. Гражданина доставили в больницу: у него было подозрение на перелом основания черепа. Несмотря на усилия врачей, в субботу утром мужчина скончался. Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Челнах пенсионер и ребенок попали под машину.