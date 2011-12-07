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Пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Казани

Мужчина за рулем иномарки проигнорировал знак «Движение направо» и проехал прямо.

По вине нетрезвого водителя, ДТП произошло около полуночи на пересечении улиц Восстания и Короленко. 33-летний мужчина без водительских прав за рулем автомобиля «Тойота Камри» проигнорировал дорожный знак «Движение направо» и проехал прямо, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», пострадала 19-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

По информации ГИБДД, за минувшие сутки в Казани за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 699 водителей и 93 пешехода, восемь водителей были задержаны с признаками опьянения

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