Пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Казани

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
По вине нетрезвого водителя, ДТП произошло около полуночи на пересечении улиц Восстания и Короленко. 33-летний мужчина без водительских прав за рулем автомобиля «Тойота Камри» проигнорировал дорожный знак «Движение направо» и проехал прямо, сообщает Госавтоинспекция Казани.
Он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», пострадала 19-летняя пассажирка отечественного автомобиля.
По информации ГИБДД, за минувшие сутки в Казани за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 699 водителей и 93 пешехода, восемь водителей были задержаны с признаками опьянения