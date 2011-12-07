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В Татарстане на трассе после ДТП перевернулась фура с кунжутом

Фура перевернулась после столкновения с легковушкой.

В Татарстане на трассе фура из Казахстана столкнулась с «Фордом», сообщили очевидцы аварии.

ДТП произошло в Бугульминском районе РТ на трассе М5 15 августа около 7.00. После столкновения фура перевернулась и перекрыла обе полосы из-за чего образовалась приличная пробка.

Кроме того, на дорогу высыпался груз — мешки с кунжутом.

В легковом авто находились четверо пассажиров — трое взрослых, один ребенок.

По словам очевидцев, в ДТП пострадала пассажирка «Форда», на вид ей 17-18 лет. 

КВ
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