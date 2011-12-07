На трассе Татарстана насмерть сбили идущего мужчину

Идущий вдоль трассы Казань — Оренбург татарстанец оказался под колесами. ДТП произошло в накануне ночью, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По информации ведомства, данный участок на 135-м километре автодороги не был освещен. На одежде пешехода – 30-летнего жителя Лениногорска – световозвращающих элементов или предметов с ними при себе не было. Поэтому ехавший из Казани 50-летний житель Бугульмы не заметил идущего и сбил его на высокой скорости. От полученных травм пешеход скончался на месте.