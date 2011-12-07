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На трассе Татарстана насмерть сбили идущего мужчину

Дорога была не освещена, а на одежде погибшего не было световозвращающих элементов.

Идущий вдоль трассы Казань — Оренбург татарстанец оказался под колесами. ДТП произошло в накануне ночью, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По информации ведомства, данный участок на 135-м километре автодороги не был освещен. На одежде пешехода – 30-летнего жителя Лениногорска – световозвращающих элементов или предметов с ними при себе не было. Поэтому ехавший из Казани 50-летний житель Бугульмы не заметил идущего и сбил его на высокой скорости. От полученных травм пешеход скончался на месте.

КВ
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