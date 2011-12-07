Более 4 кг мефедрона было изъято полицейскими РТ у наркодельцов

Более 4 кг мефедрона было изъято полицейскими Татарстана у наркодельцов, сообщает МВД по РТ.

Совместно с бойцами спецназа оперативники задержали четырех наркодельцов. Двое из них хотели скрыться от полицейских на автомобиле, но им это не удалось. Порошок с веществом был изъят у одного пойманного наркодельца, и дополнительно при обыске по месту его проживания.

Экспертиза показала, что изъятым веществом оказался мефедрон. Общий вес составил более 4 килограмм.

Ранее сообщалось, что полиция опровергла обнаружение 700 кг наркотиков в «Газели» в Бугульме.