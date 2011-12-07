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Более 4 кг мефедрона было изъято полицейскими РТ у наркодельцов

Оперативники задержали четырех человек.

Более 4 кг мефедрона было изъято полицейскими Татарстана у наркодельцов, сообщает МВД по РТ. 

Совместно с бойцами спецназа оперативники задержали четырех наркодельцов. Двое из них хотели скрыться от полицейских на автомобиле, но им это не удалось. Порошок с веществом был изъят у одного пойманного наркодельца, и дополнительно при обыске по месту его проживания. 

Экспертиза показала, что изъятым веществом оказался мефедрон. Общий вес составил более 4 килограмм. 

Ранее сообщалось, что полиция опровергла обнаружение 700 кг наркотиков в «Газели» в Бугульме. 

КВ
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