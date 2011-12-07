Азнакаевские полицейские открыли огонь в погоне за «Окой»

Накануне в Азнакаевском районе РТ произошла погоня с участием легковушки и сотрудников ГИБДД. Чтобы остановить гонщика, местной полиции пришлось открыть огонь, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Перед этим стражи порядка несколько раз по громкоговорителю требовали нарушителя остановиться, иначе они применят оружие. Однако водитель «Оки» игнорировал требования полицейских, и лишь увеличил скорость, попытавшись скрыться. Тогда автоинспектор дважды выстрелил в воздух, после чего пять раз — по колесам.

Позже выяснилось, что управлял автомобилем 23-летний житель села Чубар-Абдуллово без водительских прав и страховки на авто. На самой машине отсутствовали номера. В результате инцидента на него составили сразу 6 протоколов за нарушение ПДД.