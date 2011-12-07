Бастрыкин потребовал проверить материалы о суициде студента колледжа, где учился Галявиев

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить, была ли связь между самоубийством студента колледжа ТИСБИ в 2020 году и нападением на казанскую гимназию 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Мать студента, ушедшего из жизни в 2020 году, Наталья Андреева сначала через соцсети, а потом через СМИ обратилась к следственным органам с просьбой ещё раз поднять материалы дела по самоубийству её сына.

«Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, которое расследовалось органами СУ СК России по Республике Татарстан», — сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Андреева рассказала в интервью «Казанским ведомостям», что её сын перед смертью так же, как и Ильназ Галявиев, перестал общаться с родными, интересовался оружием. А в словах, которые говорил её сын перед тем, как свести счеты с жизнью, она узнала те же фразы, что выкрикивал и устроивший стрельбу в гимназии Ильназ Галявиев, — «Я бог». Полное интервью доступно по ссылке.