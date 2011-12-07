Уточнено число пострадавших при стрельбе в 175-й гимназии Казани: 25 человек

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики уточнил число пострадавших при стрельбе в 175-й гимназии Казани. Видео с заседания опубликовала пресс-служба руководителя РТ.

«Нынешняя неделя для всех нас стала трагической. 11 мая в Казани произошло вооружённое нападение на гимназию № 175. В результате страшного преступления погибли девять человек — семеро детей и два педагога. 25 человек пострадало, 23 госпитализированы. Семь человек в тяжёлом [состоянии], — констатировал произошедшее Минниханов. — Будем надеяться, что врачи смогут помочь. По остальным каких-либо проблем мы не видим. Значит, врачи работают, лекарства есть».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в ДРКБ Казани госпитализировали 14-летнего ребёнка с острой реакцией на стресс. На сегодняшний день на стационарном лечении в больнице находятся 15 детей, пострадавших при стрельбе в гимназии № 175. Тяжело раненные восемь детей, которых перевезли в Москву, по-прежнему остаются в федеральных клиниках под наблюдением врачей.